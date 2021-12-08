Игроки "Анахайм Дакс" сотворили шедевр в матче регулярного чемпионата.

"Баффало Сейбрз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимал "Анахайм Дакс". Этот матч ознаменовался шедевральной шайбой, которую забросили гости.

На 26-й минуте матча "Анахайм" открыл счет усилиями Тревора Зеграса и Сонни Милано.

Зеграс, находясь с шайбой за воротами, исполнил эффектную передачу в стиле "лакросс". Он поднял шайбу на клюшку и перебросил ее через ворота, а Милано с лета переправил игровой снаряд в сетку.

Зеграс и Милано сами были в шоке от того, что удалось провернуть такой трюк. Тревор, празднуя гол, схватился за голову. А комментатор матча назвал этот гол "магией".

Поединок в итоге завершился победой гостей со счетом 2:0.

Для "Баффало" это поражение стало пятым подряд. В таблице Восточной конференции команда идет на 13-м месте. "Анахайм" занимает третью позицию на Западе.

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Автор: Антон Дударь