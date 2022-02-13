Марта Костюк не испытала трудностей в игре с француженкой, а Ястремская одолела представительницу Дании.

Украинские теннисистки Марта Костюк (№51 WTA) и Даяна Ястремская (№149 WTA) выиграли свои матчи в полуфинале квалификации турнира WTA 500 в Дубае.

В поединке второго раунда отбора Костюк, посеянная под 12-м номером, одолела Диан Парри из Франции (№105 WTA), которую не так давно обыгрывала в рамках Открытого чемпионата Австралии. Встреча длилась 57 минут. Украинка 8 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5/9 брейк-поинтов.

Ястремская в свою очередь обыграла вторую сеяную Клару Таусон из Дании (№33 WTA). Теннисистки провели на корте почти два с половиной часа. Ястремская подала восемь эйсов, допустив шесть двойных ошибок (4-12 у датчанки), реализовала 7 из 12 брейк-поинтов и проиграла пять геймов на собственной подаче.

Дубай. 1/2 финала квалификации

Марта Костюк (Украина) - Диан Парри (Франция) - 6:2, 6:2

Даяна Ястремская (Украина) - Клара Таусон (Дания) - 7:5, 5:7, 6:2

Отметим, что для Ястремской, которая занимает 149-е место в рейтинге WTA, это первая победа над соперницей из топ-50 с сентября 2020 года, когда она обыграла Аманду Анисимову в Риме. После того матча Ястремская проиграла в семи подобных встречах.

В финальном раунде Костюк сразится с победительницей матча между россиянкой Людмилой Самсоновой и Гарриет Дарт из Великобритании. Даяна Ястремская сыграет против Мэдисон Бренгл из США, с которой она встречалась в первом круге Australian Open и снялась в концовке решающего сета. В 2020 году американка победила нашу теннисистку во втором круге US Open.

Напомним, в первом раунде квалификации турнира в Дубае Марта Костюк разобралась с Эллен Перес из Австралии, а Даяна Ястремская переиграла Анну Данилину из Казахстана.

Также стоит отметить, что в основной сетке соревнований в Дубае точно выступит лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина.

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