Людмила Лузан снялась с Кубка Украины по гребле из-за ракетной атаки на Умань.

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Людмила Лузан отказалась выступать в Кубке Украины по гребле на байдарках и каноэ из-за трагедии в Умани.

26-летняя спортсменка заявила, что не выйдет на старт в последний день Кубка Украины после ночной ракетной атаки, которую совершили российские войска.

"Я сейчас нахожусь в Умани. Здесь проходит Кубок Украины. Трагедия произошла рядом с гостиницей, где поселилась наша команда.

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Я проснулась ночью от взрыва, все тряслось. Русня попала в жилой дом, где были обычные мирные люди. Есть погибшие и раненые, завалы разбирают до сих пор.

Сегодня финальные заезды на 200 м. Я отказываюсь участвовать в соревнованиях, я не выхожу на старт. Считаю это неуместным, когда в городе траур, а мы будем выступать после ракетной атаки, наблюдая как город в панике и скорби. Очень сочувствую всем семьям погибших и раненых.

Международная федерация каноэ, вы считаете это справедливо - ставить вопрос допуска россиян к международным соревнованиям? Услышьте. В нашей стране идет война более года, украинский народ уничтожают. Это не допустимо и низко даже обсуждать", - написала Людмила Лузан в своем Инстаграме.

Главный тренер сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ Игорь Нагаев сообщил, что несмотря на ракетную атаку, турнир в Умани отменять не будут.

"Турнир пройдет в планируемый срок, несмотря на ракетную атаку на Умань. Лидер команды Людмила Лузан находилась в 300 метрах от дома, в который попала российская ракета.

У спортсменки произошел нервный срыв, и она снялась с соревнований.

О своем решении не выходить на старт она сообщила тренерскому штабу и своему руководству в Национальной гвардии", - приводит слова Нагаева "Суспильне Спорт".

Добавим, что утром, 28 апреля, российские войска совершили массированный ракетный удар по Украине. Одна из ракет попала в жилой дом в Умани Черкасской области. Сообщается, что в результате удара в Умани погибли 10 человек, еще 18 получили ранения.

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