Украинская спортсменка Елена Костевич завоевала свою четвертую олимпийскую медаль.

Елена Костевич поделилась впечатлениями от третьего места на Олимпиаде-2020 в Токио. 36-летняя спортсменка в паре с Олегом Омельчуком завоевала бронзовую награду в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 м).

"Мы долго и упорно шли к этой награде. И сегодня был нелегкий день - удача меняла неудачу и наоборот. Олег, большой молодец и эта награда для нас очень ценна. Как "золото", - цитирует Костевич сайт НОК Украины.

Отметим, что Костевич стала первой спортсменкой, которая несла флаг Украины на Олимпийских играх, а после этого смогла стать призером соревнований. На предыдущих шести летних и семи зимних Олимпиадах знаменосцы Украины всегда возвращались домой без медалей.

Елена никогда не верила в "проклятие знаменосца":

"Говорили, что знаменосец не может получить медаль. Я никогда не верила в это. Имела большую честь нести флаг своего государства и счастлива, что нам удалось завоевать эту награду для страны".

"В первую очередь хочу поблагодарить своего партнера Олега Омельчука, а также наших тренеров и команду, которая была рядом на этом пути. Благодарна всей Украине, а также своему родному Черниговскому краю, за пожелания успеха и слова поддержки, которую продолжаем получать здесь в Токио. Очень запомнились наставления нашего выдающегося спортсмена, олимпийского чемпиона Сергея Бубки, который несколько дней назад после моей "деревянной награды" посоветовал не волноваться и верить в себя. Эти слова помогли в завоевании этой бронзы", - добавила Елена.

Костевич стала пятым олимпийцем сборной Украины, которая завоевала награды на трех играх. В 2004 году в Афинах она выиграла золотую медаль. В Лондоне-2012 выиграла бронзовые медали в стрельбе из пневматического и малокалиберного пистолета.

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Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Автор: Артем Будрин