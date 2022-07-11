Путаница возникла из-за роста Симоны Байлз, который составляет 1 метр 42 сантиметра.

Четырехкратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Симона Байлз рассказала о курьезном случае из своей жизни.

В четверг, 7 июля, 25-летняя спортсменка стала самой молодой обладательницей Президентской медали свободы, которую вручил ей лично президент США Джо Байденом.

В своих соцсетях Байлз рассказала, что на пути домой из Вашингтона в самолете бортпроводница серьезно просчиталась в ее возрасте и предложила ей детские раскраски.

"Мне попытались дать раскраску, когда я села в самолет. Я ответила: "Не нужно, мне 25 лет", – рассказала Байлз.

Данная путаница возникла из-за роста гимнастки, который составляет 1 метр 42 сантиметра.

К счастью, другой член экипажа предложила Байлз более взрослое удовольствие.

"Другая стюардесса дала мне алкогольный коктейль, так что все в порядке", - добавила Симона.

Однако даже тогда спортсменку спросили, достаточно ли она взрослая, чтобы пить данный коктейль, когда его принесли.

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