Уже 67 медалей собралось в копилке сборной Украины.

31 августа на Паралимпийских играх в Токио состоялся седьмой соревновательный день.

Сборная Украины по его итогам завоевала три золотые, шесть серебряных и четыре бронзовых медали.

Золото в копилку украинской сборной принесли пловцы: Максим Крипак, финишировавший с мировым рекордом, а также Андрей Трусов. Медаль высшей пробы выиграл Максим Коваль. Ему не было равных в дисциплине по толканию ядра среди мужчин в классе F20 (умственно отсталые спортсмены).

Серебряные награды выиграли легкоатлетки Оксана Ботурчук, Наталья Кобзарь и Юлия Шуляр (все в дисциплине бег на 400 метров), а также Егор Дементьев (велоспорт, гонка с раздельным стартом), Максим Веракса (плавание, 100 метров, вольный стиль) и Александр Яровой (легкая атлетика, толкание ядра).

Украинцы завоевали бронзовые награды в смешанной эстафете 4х100 метров в плавании вольным стилем (Украину представляли Марина Поддубная, Максим Веракса, Анна Стеценко, Кирилл Гаращенко).

А также в индивидуальных заплывах третьими финишировали Богдан Богодайко (50 метров вольным стилем), Елизавета Мерешко (100 метров вольным стилем) и Василий Крайник (200 метров комплексным стилем).

По итогам семи дней соревнований в активе нашей сборной 15 золотых медалей, 33 серебряных и 19 бронзовых. В медальном зачете Украина удерживает место в пятерке лучших.

Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное

Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября.

Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство в Украины в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

Паралимпийские игры: итоги шестого дня соревнований для Украины.

Автор: Артем Будрин