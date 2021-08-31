Максим Крипак и Андрей Трусов стали паралимпийскими чемпионами.

На Паралимпийских играх представители Украины завоевали еще две золотые награды в плавании.

Максим Крипак стал первым в заплыве на 100 метров баттерфляем. Максим финишировал с мировым рекордом - 54,15 секунды. Для Крипака это четвертая медаль в Токио и вторая золотая.

Также в заплыве на 50 метров Андрей Трусов получил медаль высшей пробы. Для него это тоже второе золото, как и для Крипака.

В Токио Трусов уже брал золото с мировым рекордом, а также бонусом завоевывал две серебряные награды.

Сейчас в копилке сборной Украины 63 медали (14 золотых, 30 серебряных и 19 бронзовых).

Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное

Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября.

Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство в Украины в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

Паралимпийские игры: итоги шестого дня соревнований для Украины.

Автор: Артем Будрин