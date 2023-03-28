По мнению Томаса Баха, политика не может быть частью спортивных соревнований.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в ходе заседания исполкома высказал свое мнение о возможном допуске россиян и беларусов к международным соревнованиям.

Он заявил, что политика не может быть частью спортивных соревнований и спортсмены не должны наказываться за паспорта.

"Участие спортсменов с российскими и беларускими паспортами в международных соревнованиях работает.

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Мы видим это почти каждый день в ряде видов спорта, особенно в теннисе, а также в велоспорте, на некоторых соревнованиях по настольному теннису.

Мы видим это в хоккее, гандболе, мы видим это в футболе и других лигах в Соединенных Штатах, а также Европе, и мы также видим это на других континентах.

Ни в одном из них не было инцидентов в сфере безопасности.

Правительства, на территории которых проходят соревнования, выдают визы российским и беларуским спортсменам за очень редким исключением, а в других странах они даже выдают разрешения на работу этим игрокам и спортсменам", - приводит слова Томаса Баха Reuters.

Добавим, что Украина официально призвала МОК не допустить участия спортсменов РФ и Беларуси в Олимпиаде-2024.

Кроме того, 10 февраля в Великобритании состоялся саммит по вопросу возможного участия РФ в Олимпийских играх в Париже, в котором приняли участие представители 35 стран. Они договорились требовать отстранения российских и беларуских спортсменов от участия Олимпиаде.

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