Президент Национальной Федерации смешанных единоборств ММА Олег Рожкевич на очередных общих сборах Федерации заявил, что знает, кто стоит за кампанией по очернению его имени в прессе.

«Те, кто сегодня рассказывают о моем российском гражданстве, прекрасно знают, что я уже 26 лет живу в Украине. Я подавал документы на украинское гражданство еще в 2015 году, но тогда получил отказ по формальным причинам. Более того, после событий 2014 года и из-за моей гражданской позиции Россия внесла меня в санкционный список. Этот факт осложняет юридический процесс выхода из российского гражданства. Парадокс: Россия ввела против меня санкции, но это не мешает моим недоброжелателям врать о моей якобы пророссийской позиции», - отметил Рожкевич.

Олег Рожкевич в спорте около 40 лет, 26 из них живет в Украине. Последние 10 лет развивает направление ММА и за это время достиг немалых успехов: этот вид спорта получил все шансы стать олимпийским.

Рожкевич подчеркнул, что целью информационной атаки является не только он лично, но и вся Национальная Федерация смешанных единоборств ММА. «После того, как наш вид спорта получил реальные шансы стать олимпийским, нашлись те, кто хотят получить за счет спорта ситуативную, быструю выгоду. Я не позволю ставить под удар всю федерацию, ставить под удар то дело, которым я занимался десятки лет. Поэтому я решил временно сложить полномочия главы федерации до того момента, когда я покончу с юридическими сложностями и начну процесс оформления украинского гражданства. Я со своими юристами делаю все, чтобы этот процесс прошел как можно скорее», - заявил Рожкевич.

Федерация поддержала заявление президента. Временным и.о. главы организации будет вице-президент федерации Антон Бланк

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Автор: Григорий Бондарь