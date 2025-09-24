19 сентября, 2025 года в Киеве на Столичном шоссе, 275 состоялся ежегодный Конгресс Федерации Хоккея Украины. На событие прибыли делегаты из 20 обособленных подразделений ФХУ, а также 14 членов Совета ФХУ, избранные в 2024 году.

Мандатная комиссия конгресса ФХУ подтвердила наличие 39 из 62 делегатов. На событии присутствовал почетный президент ФХУ Брезвин А.И. и депутат ВР Украины, Председатель подкомитета по вопросам физической культуры и массового спорта, Мазураш Г.Г.

Президент ФХУ, Сергей Мазур, который согласно Уставу должен был возглавить собрание, на конгресс не явился. Мазур должен был отчитываться о финансовых и спортивных результатах в сезоне 2024-2025 и озвучить программу подготовки спортсменов к национальным и международным спортивным соревнованиям во всех возрастных и гендерных категориях. Делегаты ежегодного Конгресса ФХУ отчета Мазура не дождались, - сообщил Фокусу Председатель Конгресса ФХУ (2025), Олег Юдин.

Зато стало известно, что Мазур организовал "альтернативный" конгресс, пригласив неизвестных хоккейному сообществу людей в качестве "делегатов". Предварительно, он пытался зарегистрировать их в Минюсте, как исполняющих обязанности руководителей региональных подразделений ФХУ. Хотя, упомянутые лица не прошли утверждение на уровне Совета ФХУ. Подобная ситуация существует в 14 регионах.

"Как по мне, это очень похоже на рейдерский захват Всеукраинской общественной организации ФХУ. Этой историей уже занимаются юристы, Минюст, Минмолодежьспорт и НОК", - сообщил Председатель Конгресса ФХУ(2025), Олег Юдин.

Ежегодный конгресс ФХУ происходит раз в год. Именно здесь президент ФХУ Мазур С.В. должен был отчитываться о своей работе, финансовых поступлениях и расходах.

Раз в четыре года собирается Генеральный конгресс - что является высшим руководящим органом ФХУ. Генеральный Конгресс избирает Совет ФХУ, Президента ФХУ и руководителей обособленных подразделений федерации. Их полномочия, как правило, имеют четырехлетний срок. Совет ФХУ имеет право собрать внеочередной конгресс для избрания нового Президента в случае выявления нарушений в его деятельности.

По состоянию на сейчас, Президентом Федерации хоккея Украины является Сергей Мазур. Он был избран на должность в сентябре 2024 года, заменив Георгия Зубко. Напомним, что летом 2024 года 23 из 25 областных подразделений ФХУ заявили, что не признают Зубко президентом, и поддержали решение Совета ФХУ об отстранении. Георгий Зубко 22 ноября 2024 года объявил об отставке с должности президента ФХУ.

Сергей Мазур - бизнесмен, является бывшим президентом хоккейного клуба "Кременчуг", до должности Президента ФХУ, избирался членом Совета ФХУ на четыре года.