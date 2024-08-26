В июле 2024 года члены Совета Федерации хоккея Украины приняли решение о досрочном прекращении полномочий президента ФХУ – Георгия Зубко.

Экс-президент Федерации хоккея Украины, Георгий Зубко в интервью одному из спортивных изданий объяснил собственное отстранение от должности "мировоззренческим и личным конфликтом" с Почетным президентом ФХУ, Анатолием Брезвиным (руководил ФХУ с 2006-го по 2020 годы).

"Подобные заявления являются неудачной попыткой удержаться на должности, или по крайней мере "сохранить лицо", потому что отстранение Зубко – это не личный конфликт, это недоверие большинства хоккейного сообщества", – отреагировали на подобные заявления в Совете ФХУ.

"Хотим напомнить господину Зубко, что Федерация хоккея Украины, это не его собственный бизнес, не площадка для будущей политической карьеры, это общественная организация. И именно представители хоккейного сообщества, в лице членов Совета ФХУ, в июле 2024 отстранили экс-президента с должности за нецелевое использование средств федерации и низкую эффективность работы. 23 из 25 областных подразделений Федерации хоккея Украины, пять из шести хоккейных клубов чемпионата и пять женских хоккейных клубов такое решение Совета ФХУ поддержали. Речь идет не о личном конфликте, или имущественных правах (ФХУ не имеет недвижимости) – основная причина отстранения Георгия Зубко с должности президента ФХУ – недоверие хоккейного сообщества. Нового руководителя ФХУ выберут на демократических началах 22 сентября 2024 года на Генеральном Конгрессе ФХУ. После избрания нового руководителя ФХУ будет проведен тщательный аудит финансовой и менеджерской эффективности Зубко на посту президента", – комментируют ситуацию в Совете ФХУ.

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"В этом году наша национальная хоккейная сборная выиграла олимпийскую предквалификацию, вернулась в дивизион 1А чемпионата мира, юношеская сборная (U18) стала второй на чемпионате мира в дивизионе 1А, а женская сборная вышла в эшелон С чемпионата мира. Все это – результат многолетней, кропотливой, системной работы большого штата профессионалов и единомышленников из разных подразделений федерации хоккея. Сегодняшние успехи украинских хоккеистов закладывались детскими тренерами и функционерами хоккейных школ в течение последних 10-15 лет. Господину Зубко не стоит присваивать себе многолетние коллективные достижения федерации хоккея", – объясняют члены Совета ФХУ.

Согласно предварительной информации, в июле 2024 года члены Совета Федерации хоккея Украины приняли решение о досрочном прекращении полномочий президента ФХУ – Георгия Зубко. В ответ, последний изменил пароли к официальным онлайн страницам федерации, и обвинил Совет ФХУ в "рейдерстве".

Члены Совета ФХУ уведомили руководящие органы украинского спорта об изменениях в руководстве федерации, а также направили соответствующее письмо в Международную федерацию хоккея (IIHF).