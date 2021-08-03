За необычным хобби спортсмена застали на трибуне во время соревнований.

Олимпийский чемпион по синхронным прыжкам в воду из Великобритании Том Дэйли стал звездой Олимпиады-2020 благодаря своему хобби. Британец любит вязать.

За этим занятием его застал фотограф Reuters.

Спортсмен два дня подряд вязал, наблюдая за соревнованиями с трибун. По его словам, вязание помогает ему бороться со стрессом.

Том так любит свое хобби, что у него дома уже есть целая коллекция ярких свитеров, жилетов, кардиганов, платьев, шапок, игрушек, одежды для животных и аксессуаров для дома.

Он даже связал специальный мешочек для своей медали.

Атлет одевает в свои наряды своего возлюбленного - сценариста и режиссера Дастина Ленсома Блэка и их сына.

Кроме того, он любит дарить подарки, созданные своими руками, друзьям. Так, для блогера и подруги Софи Ли олимпиец связал точную копию платья от Gucci.

Как ранее сообщал УНИАН, спортсмены из Израиля на Олимпиаде в Токио решили проверить на прочность так называемую "антисекс-кровать". Израильский бейсболист Бен Вагнер поставил цель сломать кровать, но сделать это в одиночку ему не удалось.

В итоге пришлось привлечь девять человек, которые одновременно совершали прыжок, чтобы кровать все-таки сломалась.

Автор: Анастасия Горбачева