Андрея Денискина ждут дисциплинарные санкции.

В матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги нападающий "Кременчуга" Андрей Денискин был удален с площадки за расистский жест в адрес темнокожего защитника "Донбасса" Джейлена Смерека.

На 36-й минуте игры Денискин демонстративно изобразил, как очищает кожуру банана и ест его.

Форвард был удален с площадки до конца матча. Теперь, скорее всего, его ждет дисквалификация. Официальный сайт УПЛ сообщил, что против игрока "Кременчуга" будет открыто дисциплинарное производство.

После матча Денискин на своей странице в Instagram принес извинения.

"Хочу выразить публичные извинения перед игроком хоккейного клуба "Донбасс" Джаленом Смереком. Я, находясь в негативных эмоциях, показал жест, который кто-то может считать как оскорбление в расовой принадлежности. Я уважаю всех людей, независимо от их расовой или национальной принадлежности. Эмоции на хоккее, к сожалению, бывают разные".

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Автор: Антон Дударь