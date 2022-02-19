Олег Верняев утверждает, что никогда умышленно не принимал запрещенные вещества.

Звезда отечественного спорта Олег Верняев считает, что его кто-то подставил с допингом, который обнаружили у него в прошлом году.

По словам 28-летнего украинца, на него написали анонимный донос, предварительно подсыпав запрещенные препараты в его воду или пищевые продукты. Цитирует Олега KyivFM.

"Это было межсезонье. У нас соревнований не было до этого с марта, и ближайшие были в декабре. Это был расслабленный момент, набор формы. Получилось так, что у меня приходит тест 10-го и 26-го (ноября), то есть два теста в такой короткий срок никогда не проверяют.

Я долгое время стою на допинг-контроле, и меня в принципе раз в месяц проверяют на протяжении пяти лет. Они, не предупреждая приходят раз в месяц, и я знаю, что раз в месяц ко мне придут обязательно, к гадалке не ходи.

Зная это и принимать что-либо - это настолько нужно быть глупым, настолько неадекватным человеком. Все мое окружение знает даже мое отношение к таблеткам от головы, потому что я боюсь все пить, потому что не знаю, чего мне ждать", - сказал Верняев.

"Получается так, что ко мне приходят 10-го числа проверять, мне приходит в течении недели ответ, что все нормально, отрицательный тест, и ко мне сразу же приходят 26-го числа. В декабре я получил письмо, что у меня найден мельдоний", - добавил Олег.

"Я в этот момент, когда еще лечил плечо, я разговаривал с врачом, это врач, который работал со сборной по баскетболу, то есть это человек умный, я ему рассказываю без подробностей ситуацию, что вот, два теста за две недели. "Так это же анонимный донос", - сказал он. А я сам такого не знал.

Он говорит: "У нас же как, во всех федерациях одна и та же система, тебя кто-то поймал, кинул что-то, делают звонок в международную федерацию или в антидопинговый центр Украины и говорят, что подозревают такого-то. Они начинают жестко ловить".

То есть я говорю, что два теста за две недели никогда не было. Я 100% уверен, что это донос", - завершил мысль Верняев.

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