Рекорд поставлен на фестивале скорости, проходящем на высохшем соляном озере Бонневиль в США.

На соревнования Bonneville Speed Week 2021 украинец Сергей Малик установил мировой рекорд по скорости на электромотоцикле. Фестиваль проходит на высохшем соляном озере Бонневиль в США.

Во время заездов 12 августа украинский гонщик на мотоцикле, сделанном из обычного "Днепр", разогнался до 172 км/ч (107,217 миль/ч) - это новый рекорд для техники такого класса ("А" OMEGA).

"Несмотря на все неисправности и помехи! За 42 минуты до конца заездов в этом году! Невероятно!", - комментируют установление рекорда в Facebook.

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"Это самый сложный рекорд, который у меня вообще был, — прокомментировал Сергей Малик свое очередное достижение. - Все в последний момент: три попытки, три рекордные квалификации ..."

Этот рекорд стал уже 40-м подобным достижением в карьере Сергея Малика.

Отметим, электрический мотоцикл Delfast Dnepr Electric создали специально для соревнований на Бонневиле (США). Разработала его украинская компания Delfast Bikes, специализирующаяся на разработке и серийном выпуске электровелосипедов.

Ранее мотоцикл уже побеждал в Бонневиле, но в этом году конструкция была доработана, чтобы достичь более высокой скорости в ходе заездов. Электробайк оснащен синхронным электродвигателем на постоянных магнитах номинальной мощностью 50 кВт и пиковой 100 кВт. При этом мотор весит всего 12 кг.

Тяговый литиево-полимерный аккумулятор имеет емкость 12 кВт • ч, а инвертор - украинского производства. Максимальный ток на выходе - 200А, что обеспечивает крутящий момент 220 Нм.

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Автор: Виктория Гордиенко