Французский теннисист Гаэль Монфис (№28 АТР), который женат на украинке Элине Свитолиной (№18 WTA), сенсационно победил первую ракетку мира - россиянина Даниила Медведева.

Монфис совершил потрясающий камбэк - 6:4, 3:6, 1:6.

После игры Гаэль в интервью порталу Yahoo Sport Australia рассказал, как его жена страдает из-за войны в Украине.

"Моя вторая семья, давай говорить так, воюет. Нелегко в течение двух недель видеть, как моя жена плачет каждую ночь. Конечно, я был и остаюсь рядом с ней каждый день. С ней и с ее семьей. Довольно много родственников все еще в Украине. Сложно это описать, потому что я вовлечен в это. Это просто безумие, когда вы думаете об этом", - сказал Монфис.