Первая в истории Олимпийских игр спортсменка-трансгендер Лорел Хаббард неудачно выступила на Играх в Токио.
Тяжелоатлетка из Новой Зеландии, которая выступает в весе 87 кг, в финале провалила все три попытки в рывке.
Сперва она не смогла взять вес 120 кг, а затем дважды пыталась поднять штангу весом 125 кг, но вновь не преуспела.
В итоге Хаббард пришлось завершить выступление досрочно.
Лорел Хаббард: что о ней известно
- Хаббард сменила пол в 35 лет, а в 43 года она стала самой возрастной тяжелоатлеткой на Олимпиаде в Токио.
- В 2017 году Хаббард выигрывала серебряную медаль на чемпионате мира, а на ЧМ-2019 стала шестой. В 2020 году она выиграла золотую медаль на Кубке мира в Риме
- Также в активе Хаббард победы на Международном чемпионате Австралии и Открытом чемпионате Австралии, а также Тихоокеанских играх-2019.
- До смены пола тяжелоатлетка соревновалась под именем Гэвин Хаббард, установив рекорды Новой Зеландии среди юниоров.
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Участие трансгендеров в международных соревнованиях: что говорят правила МОК
В 2003 году МОК разрешил мужчинам, решившим сменить пол на женский, участвовать в международных соревнованиях только при условии проведения операции по смене пола и прохождения гормональной терапии. С 2016 года спортсменам-трансгендерам для участия в любых соревнованиях достаточно подтвердить, что их уровень тестостерона ниже определенной планки, а операция по смене пола уже не является обязательной.
Что касается спортсменов, сменивших пол с женского на мужской, то они могут выступать в соревнованиях сразу и без ограничений.