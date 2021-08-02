Тяжелоатлетка Лорел Хаббард так и не смогла взять вес в рывке.

Первая в истории Олимпийских игр спортсменка-трансгендер Лорел Хаббард неудачно выступила на Играх в Токио.

Тяжелоатлетка из Новой Зеландии, которая выступает в весе 87 кг, в финале провалила все три попытки в рывке.

Сперва она не смогла взять вес 120 кг, а затем дважды пыталась поднять штангу весом 125 кг, но вновь не преуспела.

В итоге Хаббард пришлось завершить выступление досрочно.

Лорел Хаббард: что о ней известно Хаббард сменила пол в 35 лет, а в 43 года она стала самой возрастной тяжелоатлеткой на Олимпиаде в Токио.

В 2017 году Хаббард выигрывала серебряную медаль на чемпионате мира, а на ЧМ-2019 стала шестой. В 2020 году она выиграла золотую медаль на Кубке мира в Риме

Также в активе Хаббард победы на Международном чемпионате Австралии и Открытом чемпионате Австралии, а также Тихоокеанских играх-2019.

До смены пола тяжелоатлетка соревновалась под именем Гэвин Хаббард, установив рекорды Новой Зеландии среди юниоров. Читайте такжеВенесуэльская спортсменка на Олимпиаде побила рекорд украинки, державшийся 26 лет (видео) Участие трансгендеров в международных соревнованиях: что говорят правила МОК В 2003 году МОК разрешил мужчинам, решившим сменить пол на женский, участвовать в международных соревнованиях только при условии проведения операции по смене пола и прохождения гормональной терапии. С 2016 года спортсменам-трансгендерам для участия в любых соревнованиях достаточно подтвердить, что их уровень тестостерона ниже определенной планки, а операция по смене пола уже не является обязательной.

Что касается спортсменов, сменивших пол с женского на мужской, то они могут выступать в соревнованиях сразу и без ограничений.

Автор: Антон Дударь