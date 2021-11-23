Теннисистка Эшли Барти выйдет замуж за австралийского гольфиста.

Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти объявила о том, что вскоре выйдет замуж.

Об этом теннисистка сообщила на своей странице в Instagram.

Ее избранником стал австралийский гольфист Гарри Киссик.

"Будущий муж", - подписала совместный снимок Барти. Также она добавила эмодзи кольца и сердца.

25-летняя Барти и 30-летний Киссик познакомились в 2016 году.

Эшли Барти: достижения

Барти - победительница двух турниров "Большого шлема" в одиночном разряде (Ролан Гаррос-2019, Уимблдон-2021), победительница US Open-2018 в парном разряде, а также победительница Итогового турнира WTA-2019 в одиночном разряде.

Всего в ее активе 13 побед на турнирах WTA в одиночном разряде и 9 - в парном.

2021 год Барти завершила на первом месте в мировом рейтинге.

Барти входит в топ-10 теннисисток в истории по количеству недель, проведенных на первом месте рейтинга WTA (104).

Автор: Антон Дударь