Уимблдон-2021: определилась победительница женского турнира (фото, видео)

Эшли Барти выиграла свой второй турнир "Большого шлема".

Первая ракетка мира Эшли Барти стала победительницей Уимблдона. В финальном матче Барти обыграла чешскую теннисистку Каролину Плишкову, которая занимает 13-е место в мировом рейтинге. Матч продлился 1 час 55 минут и завершился победой Барти со счетом 6:3, 6:7, 6:3. Барти впервые в карьере выиграла Уимблдон. The moment @AshBarty’s childhood dreams all came true#Wimbledonpic.twitter.com/gxMxphj4qk — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2021 Читайте также Легенда тенниса Федерер с унижением вылетел из своего любимого турнира Барти - Плишкова: итоги финала Для Эшли Барти это вторая победа на турнирах "Большого шлема". Ранее в 2019 году она побеждала на "Ролан Гаррос". Барти выиграла оба своих финала на турнирах "Большого шлема".

Всего для австралийки это 12-й титул на турнирах WTA.

Барти стала первой австралийкой, выигравшей Уимблдон, с 1980 года после Ивонн Гулагонг.

Плишкова во второй раз в карьере играла в финале турнира "Большого шлема" (после US Open-2016) и во второй раз уступила.

Барти упрочит лидерство в мировом рейтинге, оторвавшись от японки Наоми Осаки более чем на 2000 очков. В то же время Плишкова поднимется на седьмое место. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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