Пострадавшие - девушки 17-18 лет.

В России во время массового старта на лыжной трассе вблизи Сочи произошел массовый завал. Различные травмы, в том числе переломы получили около десятка лыжниц.

Происшествие случилось на горной трассе курорта "Лаура", где проходил масс-старт на 10 км в рамках зимней Спартакиады. Как сообщает "Матч ТВ", во время гонки усилился туман и резко ухудшилась видимость. Также по утверждениям очевидцев, трасса мгновенно обледенела.

Несколько спортсменок упали на трассе, а ехавшие следом спортсменки не успели среагировать и врезались в упавших на большой скорости. Пострадавшие – девушки 17-18 лет.

По данным организаторов, не смогли закончить гонку 14 спортсменок, из них около десятка попали в больницу. Как пишет издание "База", как минимум, у одной девушки открытый перелом конечности.

Участница гонки Вероника Головлева, которая тоже получила травму ноги, утверждает, что организаторы преуменьшают количество пострадавших.

"На самом деле очень много, у кого переломы. Не один человек с переломом точно. Сотрясения мозга есть, перелом шеи, у нас тут есть знакомая, у которой переломаны ребра, руки-ноги. Точно не один перелом. Там очень много, кто падал", – заявила девушка журналистам.

Мужской масс-старт на 15 км, который должен был начаться после женского старта, был отменён. Сейчас обстоятельства случившегося проверяет российская прокуратура.

Другие происшествия в России

Как писал УНИАН, накануне в Вологодской области беспилотный летательный аппарат атаковал Череповецкий металлургический комбинат. Позднее в интернете появилось видео этой атаки.

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