По общему количеству медалей украинцы входят в пятерку лучших.

Украина по итогам пяти соревновательных дней на Паралимпиаде-2024 в Париже вошла в десятку лучших стран.

В активе украинской сборной - 35 наград (5 золотых, 12 серебряных, 18 бронзовых). При этом по общему количеству медалей украинцы входят в пятерку лучших. Их опережают только Китай (87 медалей), Великобритания (54), США (42) и Бразилия (38).

В медальном зачете лидирует Китай (43-30-14), в топ-5 также входят: Великобритания (29-15-10), США (13-19-10), Бразилия (12-8-18), Франция (11-10-13).

Напомним, Паралимпиада-2024 в Париже началась 28 августа и продлится до 8 сентября. За 2 сентября Украина на Паралимпиаде завоевала 8 наград, среди которых - две золотые, две серебряные и четыре бронзовых.

"золото" - Денис Остапченко (плавание, 50 м, спина, класс S3), Игорь Цветов (легкая атлетика, бег на 100 м, класс Т35);

"серебро" - Андрей Трусов (плавание, 400 м, вольный стиль, класс S7), Илья Яременко (плавание, 50 м, вольный стиль, класс S13);

"бронза" - Сергей Паламарчук (плавание, 50 м, спина, класс S3), Алексей Вирченко (плавание, 50 м, вольный стиль, класс S13), Александр Литвиненко (легкая атлетика, прыжки в длину, класс T36), Зоя Овсий (легкая атлетика, метание диска, класс F53).

Олимпиада 2024 в Париже - результаты

Сборная Украины заняла 22 место в медальном зачете Олимпийских игр-2024 в Париже, это лучший результат за последние 12 лет. В итоге наша команда стала обладательницей трех золотых, пяти серебряных и четырех бронзовых медалей.

Золотые медали Украине принесли фехтовальщицы на саблях Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова, прыгунья в высотку Ярослава Магучих и боксер Александр Хижняк.

Серебряные медали получили стрелок Сергей Кулиш, гимнаст Илья Ковтун, борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, каноистки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок и борец вольного стиля Ирина Коляденко.

Обладательницами бронзовых наград стали фехтовальщица на сабле Ольга Харлан, прыгунья в высоту Ирина Геращенко, метатель молота Михаил Кохан и борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

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