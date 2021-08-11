Вадим Гутцайт заявил, что украинских олимпийцев одновременно "обслуживало" не больше 15 человек.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт ответил чемпиону Олимпийских игр Жану Беленюку.

Борец-депутат ранее выразил мнение, что "нескольких работников" министерства можно было не везти в Токио, а вместо них взять больше тренеров для спортсменов. Он подчеркнул, что в делегациях периодически есть люди, "без которых можно было бы прожить".

Как передает BBC, в эфире канала "Украина 24" Гутцайт сообщил, что на Олимпиаде было 28 людей, которые "обслуживали" почти три сотни спортсменов и тренеров, но одновременно в Токио их находилось не больше 15.

"На Олимпийских играх было 28 человек, которые обслуживали сборную. Потому что мы, я как министр, мы обслуживаем наших спортсменов", - рассказал Гутцайт.

"14 человек были в первой очереди, потом они уезжали в Украину, и дальше 14-15 человек работали на нашу сборную", - добавил он и задался вопросом:

"Было 270-280 тренеров и спортсменов. И 15 человек было на обслуживании нашей сборной. Это много или мало - 15 человек?".

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"Если потом не будет билетов или других нужных вещей для спортсменов, то будут говорить: а нам не помогали!" - подчеркнул министр.

Скандал из-за отсутствия тренера украинской спортсменки на Олимпиаде

Украинская прыгунья с шестом Марина Килипко после своего выступления в Токио, где она заняла пятое место, расплакалась во время интервью и заявила, что могла бы выступить лучше, если бы на Олимпиаду взяли ее личного тренера.

Министр Вадим Гутцайт объяснил, что на 100% спортсменов, согласно требованию МОК, можно включить всего 50% персонала: личных тренеров, врачей, массажистов и психологов. Кто войдет в списки - решает федерация по каждому виду спорта.

"Федерация легкой атлетики на исполкоме решила, сколько тренеров и кто из них едет. Обязательно спортсмены из топ-10 мирового рейтинга будут обеспечены всем необходимым: всеми врачами, тренерами, массажистами", - рассказал Гутцайт. Так как Килипко не входила в топ-10 рейтинга, ее тренера не взяли.

"Но там были тренеры, которые помогали ей выступать. И так в каждом виде спорта. Например, в борьбе было 11 участников - 10 тренеров поехало им помогать. Легкоатлетов было 47 на Олимпийских играх - и было 30 тренеров", - подчеркнул он.

Автор: Антон Дударь