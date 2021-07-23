В Токио пройдет церемония открытия летней Олимпиады.

23 июля в Токио пройдет церемония открытия летних Олимпийских игр.

Открытие Олимпиады-2020 пройдет на "Новом национальном стадионе" в районе Синдзюку.

Церемония начнется в 14.00 по киевскому времени. Она продлится около трех часов.

В рамках церемонии, кроме шоу, которое подготовили организаторы, состоится парад стран, а также будет зажжен олимпийский огонь.

В общей сложности на парад выйдут 206 стран. Знаменосцами украинской сборной будут Елена Костевич и Богдан Никишин.

Открытие Олимпиады - где смотреть

В Украине торжественную церемонию из Токио покажет официальный транслятор Игр телеканал UA:Перший. Начало трансляции - в пятницу в 14:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию трансляция открытия Олимпиады.

Олимпиада-2020: главное

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".

Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения Игр в 2021 году. Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады в этом году.

Эстафета Олимпийского огня стартовала в японской префектуре Фукусима 25 марта.

На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

В Токио призеры будут сами надевать медали себе на шею.

Автор: Антон Дударь