Игорь Главан подтвердил, что были нарушения при сборе допинг-проб.

Украинский легкоатлет Игорь Главан подтвердил, что Национальный антидопинговый центр Украины заранее уведомлял спортсменов о сборе допинг-проб и, таким образом, грубо нарушал регламентированные нормы.

Главана цитирует Сurrenttime.

"Я могу сказать, что это правда. Началось это с 2017 года у нас, я это знаю по своему виду спортивной ходьбы, когда к нам пришел старшим тренером Денис Тобиас. Он неоднократно звонил, предупреждал, что будет допинг-контроль, куда надо приехать. Даже когда мы были на зарубежных сборах, он собирал спортсменов, тренеров и предупреждал, что по приезду домой надо будет сдать допинг-контроль, кому надо сдать, куда надо приехать - вот так это было", - сказал Главан.

"При этом если WADA брала анализы, то никогда никого никто не предупреждал, они приезжали как надо. Они просто звонят тебе утром и говорят: "Вот допинг-контроль". А что касается национального допинг-контроля - то такое происходило".

"Даже в этом году, когда мы были на собрании в Конча-Заспе в мае, нас предупреждали о проверках. Тот же старший тренер Тобиас звонил или даже на собрании говорил, что "Вот, надо сдать две пробы или одну - приедет национальный допинг-контроль". Он говорил, кому надо сдать, фамилии и что надо сдать".

"Есть такой Романчук, он тоже в Федерации работает, он по видам, связанным с выносливостью, по-моему, главный. Например, если Тобиас звонил только тем, кто тренируется по спортивной ходьбе, то Романчук звонил многим и говорил, кому куда надо поехать сдавать допинг-контроль. Я слышал это от спортсменов неоднократно".

"Когда мы были на сборах в Конча-Заспе, даже ребята-марафонцы приезжали по звонку Романчука для того, чтобы сдать допинг-контроль в Национальном антидопинговом центре. Нам старший тренер говорил: "Вам надо сдать две допинг-пробы". Потом, когда мы сдавали две допинг-пробы, нас уже те же допинг-офицеры предупреждали: "Ребята, там за день или за два мы снова приедем, будьте готовы сдавать допинг-контроль".

"Некоторые спортсмены возмущались, спрашивали, почему так. А что если кто-то кого-то захочет подставить? Что-то сделает или подсыплет препарат в ту же пищу или в воду? Для некоторых спортсменов было неприятно слышать, что их предупреждали, когда приедут контролеры. Даже мне спортсмены говорили: "Игорь, а это правильно?" Я говорил: "Нет, это неправильно, это нарушение, об этом надо говорить и писать".

"Но кому мы можем написать? Если даже этот Национальный антидопинговый центр пропагандирует такое. Но мы сейчас понимаем, что это все было связано одной цепочкой. И я сейчас просто понимаю, что НАДЦУ сообщал это в Федерацию или старшим тренерам, а они потом это говорили уже дальше по цепочке, и это доходило затем спортсменам".

"Почему они это делали, для чего - для меня это непонятно. Я знал всегда, что это нарушение, но для чего они это делают - не знаю", - подытожил Главан.

Украину обвинили в нарушении антидопинговых правил: подробности

Всемирное антидопинговое агентство провело расследование под названием "Операция Геркулес", которое стартовало еще в 2019 году.

В ходе изучения материалов дела было выявлено, что НАДЦУ с 2012 года мог заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб, что является нарушением антидопинговых правил.

По итогам расследования WADA вынесет вердикт в отношении Украины.

После обвинений WADA два руководителя НАДЦУ ушли в отставку.

Президент WADA предложил провести Украине корректирующие мероприятия.

Автор: Артем Будрин