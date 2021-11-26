Отбор на ЧМ-2023: сборная Украины по баскетболу в драматичном матче уступила Грузии

Сборная Украины с поражения стартовала в отборе на ЧМ-2023.

В пятницу, 26 ноября, сборная Украины по баскетболу сыграла свой первый поединок в рамках квалификации чемпионата мира-2023. Соперником украинской команды была сборная Грузии. Игра проходила в Тбилиси. Победу в этом противостоянии праздновали грузинские спортсмены – 88:83. Отбор на ЧМ-2023. Группа G Грузия - Украина - 88:83. Грузия: Макфадден, Бакрадзе, Пхакадзе, Шенгелия, Бурджанадзе, Певадзе, Корсантия, Беришвили, Боколишвили, Кинчанадзе, Турдзиладзе, Шермадини. Украина: Лукашов, Зотов, Сидоров, Санон, Липовый, Рендл, Близнюк, Войналович, Петров, Павлов, Пустовой. Напомним, в групповом раунде отбора на ЧМ-2023 среди европейских команд соперниками сборной Украины являются сборные Грузии, Испании и Северной Македонии. Свой следующий матч сборная Украины сыграет против сборной Испании в гостях. Игра запланирована на 24 февраля 2022 года. Отбор на чемпионат мира по баскетболу: что нужно знать На первом групповом этапе команды сыграют в два круга - домашние и гостевые матчи. Турнир пройдет в три окна: 20-30 ноября 2021, 21 февраля - 1 марта 2022 и 27 июня - 5 июля 2022.

Во второй групповой этап квалификации выходят по три лучшие команды из группы. Далее они сформируют четыре группы по шесть команд. На чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой группы.

Список участников ЧМ от Европы станет известен в феврале 2023-го.

Финальная часть ЧМ-2023 состоится в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года. Автор: Владимир Медяник

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