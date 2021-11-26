Сборная Украины не смогла обыграть сборную Грузии в Тбилиси / фото ФБУ

В пятницу, 26 ноября, сборная Украины по баскетболу сыграла свой первый поединок в рамках квалификации чемпионата мира-2023. Соперником украинской команды была сборная Грузии. Игра проходила в Тбилиси.

Победу в этом противостоянии праздновали грузинские спортсмены – 88:83.

Отбор на ЧМ-2023. Группа G

Грузия - Украина - 88:83.

Грузия: Макфадден, Бакрадзе, Пхакадзе, Шенгелия, Бурджанадзе, Певадзе, Корсантия, Беришвили, Боколишвили, Кинчанадзе, Турдзиладзе, Шермадини.

Украина: Лукашов, Зотов, Сидоров, Санон, Липовый, Рендл, Близнюк, Войналович, Петров, Павлов, Пустовой.

Напомним, в групповом раунде отбора на ЧМ-2023 среди европейских команд соперниками сборной Украины являются сборные Грузии, Испании и Северной Македонии.

Свой следующий матч сборная Украины сыграет против сборной Испании в гостях. Игра запланирована на 24 февраля 2022 года. 

Отбор на чемпионат мира по баскетболу: что нужно знать

  • На первом групповом этапе команды сыграют в два круга - домашние и гостевые матчи. Турнир пройдет в три окна: 20-30 ноября 2021, 21 февраля - 1 марта 2022 и 27 июня - 5 июля 2022.
  • Во второй групповой этап квалификации выходят по три лучшие команды из группы. Далее они сформируют четыре группы по шесть команд. На чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой группы.

  • Список участников ЧМ от Европы станет известен в феврале 2023-го.

  • Финальная часть ЧМ-2023 состоится в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года.

Автор: Владимир Медяник