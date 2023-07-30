В воскресенье, 30 июля, женская сборная Украины завершила свои выступления на ЧМ-2023 по фехтованию.
Украинки в поединке за путевку в финал турнира проиграли команде Франции со счетом 32:45. В другом матче 1/2 финала сборная Венгрии победила команду Южной Кореи (45:39).
В матче за бронзовые награды Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова противостояли сборной Южной Кореи. Поединок закончился поражением украинской команды со счетом 32:45.
Таким образом, женская сборная Украины заняла четвертое место и осталась без медалей ЧМ-2023 по фехтованию.
Добавим, что в 1/16 финала чемпионата мира украинки победили команду Узбекистана (45:27), затем в 1/8 финала Харлан и компания выиграли у Италии (45:33), а в 1/4 финала оказались сильнее команды США (45:44).
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Я действовала сердцем": Харлан отреагировала на скандал с дисквалификацией из-за россиянки (видео)
- Харлан задает тренды: в FIE отменили обязательное рукопожатие между фехтовальщиками
- Нардеп Жан Беленюк: Более 300 спортсменов погибли, защищая Украину от российских оккупантов. Действия Харлан логичны и понятны