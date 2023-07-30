Женская сборная Украины заняла четвертое место на ЧМ-2023 по фехтованию.

В воскресенье, 30 июля, женская сборная Украины завершила свои выступления на ЧМ-2023 по фехтованию.

Украинки в поединке за путевку в финал турнира проиграли команде Франции со счетом 32:45. В другом матче 1/2 финала сборная Венгрии победила команду Южной Кореи (45:39).

В матче за бронзовые награды Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова противостояли сборной Южной Кореи. Поединок закончился поражением украинской команды со счетом 32:45.

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Таким образом, женская сборная Украины заняла четвертое место и осталась без медалей ЧМ-2023 по фехтованию.

Добавим, что в 1/16 финала чемпионата мира украинки победили команду Узбекистана (45:27), затем в 1/8 финала Харлан и компания выиграли у Италии (45:33), а в 1/4 финала оказались сильнее команды США (45:44).

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