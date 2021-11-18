Испанка Гарбинье Мугуруса в финале обыграла Анетт Контавейт из Эстонии.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса победила на Итоговом турнире WTA-2021.

В финальном матче пятая ракетка мира Мугуруса выиграла у восьмого номера мирового рейтинга эстонки Анетт Контавейт.

Соперницы провели на корте 1 час 39 минут. Матч завершился победой Мугурусы в двух сетах - 6:3, 7:5.

Для 28-летней Гарбинье это первый выигранный Итоговый турнир WTA. Также она первая испанка, которая победила на этих соревнованиях в одиночном разряде. Для Мугурусы это 10-й трофей в карьере. Она дважды побеждала на турнирах серии "Большого шлема".

По результатам сезона украинка Элина Свитолина впервые с 2016 года не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA. В 2018 году она побеждала на этих соревнованиях.

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WTA Finals-2021: итоги

Итоговый турнир WTA прошел с 11 по 18 ноября.

На пути к победе Мугуруса одолела Паулу Бадосу, Барбору Крейчикову и дважды Анетт Контавейт, с которой перед финалом встречалась на групповом этапе. Начала групповой раунд испанка с поражения Каролине Плишковой.

В прошлом году WTA Finals не проводился из-за ковидных ограничений.

Автор: Артем Будрин