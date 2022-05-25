ATP и WTA лишили Wimbledon рейтинговых очков за решение отстранить от участия в турнире игроков стран-агрессоров.

Французский теннисист Бенуа Пэр выступил с критикой в адрес ATP из-за решения лишить Wimbledon рейтинговых очков из-за недопуска к соревнованиям спортсменов стран-агрессоров.

Спортсмен выразил свое недовольство тем, что Ассоциация теннисистов-профессионалов стала на сторону российских спортсменов.

"Мне бы хотелось знать, АТР больше защищает игроков или Россию?

Мы будем играть на турнире, где не будет никаких очков. Я поеду туда за деньгами, как на выставочный турнир. Такое ощущение, по крайней мере.

Когда у кого-то из игроков был коронавирус (и они не могли выступать), мы же не говорили "ой, давайте отменим турнир для всех остальных". Но когда речь идет о 3-4 российских игроках, включая Медведева, мы объединяемся против Wimbledon. И это обидно, потому что, если послушать игроков, то игроки не понимают это решение. 99% игроков хотят, чтобы были очки и чтобы они играли на турнире, как раньше. Вот поэтому я бы и хотел знать, АТР хочет защитить игроков или Россию?

Вопрос в том, почему с нами предварительно это не обсудили. Да, они могут говорить, что так голосовал Совет игроков, но нам же об этом никто не говорил. Если между АТР и Wimbledon война, то для нас в этом нет ничего хорошего, потому что мы хотим играть нормально.

Мои сожаления России и россиянам, но они и есть те, кто создает эти проблемы. Из-за этого все игроки АТР платят цену. Медведев будет первой ракеткой мира. Это абсурд.

Нам нужно занимать позицию, которая представляет игроков со всего мира, а сейчас происходит как раз наоборот. Россия участвует в войне, поэтому какие-то санкции могут применяться. Но АТР должна защищать большинство игроков, а не 4-5. Когда кого-то из игроков отправляли на карантин в закрытые номера из-за "короны", никто же не решал заморозить их очки. Нет, не такие решения принимались. И я не понимаю то, что сделали сейчас. Мы все наказаны из-за этого", - приводит слова Пэра btu.org.ua.

Напомним, ранее организаторы Wimbledon-2022 запретили российским и белорусским теннисистам выступить на турнире из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину.

Wimbledon стал первым большим турниром по теннису, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В итоге ATP и WTA лишили этот турнир рейтинговых очков.

Накануне, первая ракетка мира Новак Джокович, который является действующим победителем Wimbledon, выступил с критикой в адрес организаторов этого турнира за решение отстранить игроков стран-агрессоров, потому что теперь он не досчитается рейтинговых очков.

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