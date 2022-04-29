От российских снарядов вместе со спортсменкой погибла ее мама.

Российские захватчики отняли жизнь очередного представителя украинского спорта. В результате обстрела оккупантами, в Мариуполе погибла 14-летняя чемпионка Украины Алина Перегудова и ее мать.

Об этом сообщается на странице Мариупольского городского совета в Фейсбуке.

"Она стремилась одерживать победы наивысшего уровня. Но пришел "русский мир", который "освободил" ее от этого будущего…

Вместе с Алиной российские солдаты убили в Мариуполе ее мать. Трудно найти слова, чтобы передать глубокие соболезнования всем, кто знал погибших", - говорится в сообщении горсовета.

Управление физической культуры и спорта Донецкой областной государственной администрации также выразило соболезнование в связи со смертью юной спортсменки.

"В Мариуполе скончалась 14-летняя тяжелоатлетка Алина Перегудова.

Российский агрессор продолжает убивать украинцев в развязанной ими страшной войне. Еще одной жертвой путинских войск стала перспективная спортсменка Донецкой области Алина Перегудова, погибшая от вражеских снарядов в Мариуполе.

Воспитанник Областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике и студент Донецкого областного специального колледжа спортивного профиля имени С. Бубки, Алина в свои 14 лет вошла в состав игроков-кандидатов сборной Украины. В прошлом году на Национальном чемпионате среди девушек U17 она завоевала золотые награды и стремилась побеждать в высших соревнованиях и далее...

Вместе с Алиной российские солдаты убили ее маму в Мариуполе... Сложно подобрать слова, чтобы передать глубокие соболезнования всем, кто знал погибших.

Вечная память! Никогда не простим!", - сказано в сообщении.

Добавим, что в 2021 году на национальном чемпионате по тяжелой атлетике Алина выборола золотые награды.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже больше двух месяцев.

Ранее УНИАН сообщал, что в войне с российскими захватчиками погиб член сборной Украины по пулевой стрельбе Егор Кигитов.

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