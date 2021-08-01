Отец пловца Михаила Романчука, который на Олимпиаде в Токио завоевал серебряную и бронзовую медали, рассказал, что спортсмену неоднократно предлагали сменить гражданство.

Об этом Михаил Романчук-старший сказал в интервью сайту Tribuna.com.

"Мише каждый год предлагали даже миллионные контракты за границей и смену гражданства".

Отец спортсмена подчеркнул, что Романчук не рассматривает варианты со сменой гражданства:

"Миша живет и содержится в Украине. Миша - украинец. И точка. Что у нас есть, то и есть. В Украине есть очень хороший бассейн в Днепре, где он проводил основную подготовку к Олимпиаде. Дома, в Ровно, этого нет. Фактически он уже не ровенчанин, он проживает в Хмельницком. Там местная власть и мэр всегда идут навстречу и помогают, в том числе во время пандемии. Много было сделано того, что не было сделано в его родном Ровно".