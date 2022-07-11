Украинского олимпийского чемпиона Альбервиля-1992 Виктора Петренко, который оскандалился своим участием в ледовом шоу в РФ, уволили с должности вице-президента Федерации фигурного катания Украины.
Об сообщили на официальном сайте ФФКУ.
"Украинская федерация фигурного катания на коньках возмущена поступком олимпийского чемпиона Виктора Петренко, принявшего участие в ледовом шоу жены пресс-секретаря Путина Татьяны Навки. Бывший спортсмен принял свое позорное решение, несмотря на кровавую полномасштабную войну, которую пятый месяц ведет Россия против Украины.
Тысячи убитых и замученных агрессором мирных украинцев, среди которых сотни детей, массированные ракетные удары по нашим городам и селам, разрушенные дома людей не стали препятствием для того, чтобы Виктор Петренко вышел на лед в российском Сочи и выступил в одной команде со сторонниками этой страшной войны", - говорится в заявлении организации.
Как ранее стало известно, олимпийский чемпион по фигурному катанию Виктор Петренко сыграл одну из ролей в ледовом шоу в российском Сочи, постановщиком которого была Татьяны Навка - жены пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова.
Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к полномасштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 138-й день.
На момент начала войны Петренко находился в Украине. С тех пор он выложил в Instagram единственный пост со словами "Нет войне" на русском и английском языках. Никаких заявлений в поддержку ВСУ или обвинений в адрес РФ бывший фигурист не публиковал.
Виктор Петренко: карьера и достижения
- В 1992 году Петренко завоевал золото Олимпийских игр в Альбервиле (Франция).
- Также украинец завоевал бронзовую награду Олимпиады-1988 и трижды был призером чемпионатов мира, а в 1992 году поднялся на наивысшую ступеньку мирового подиума.
- После завершения спортивной карьеры Петренко стал тренером. Также он является вице-президентом Украинской федерации фигурного катания.
- Виктор Петренко является первым украинцем, который, по мнению экспертов, имеет уникальные заслуги перед фигурным катанием.
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