Виктор Петренко принял участие в ледовом шоу жены пресс-секретаря президента РФ.

Украинского олимпийского чемпиона Альбервиля-1992 Виктора Петренко, который оскандалился своим участием в ледовом шоу в РФ, уволили с должности вице-президента Федерации фигурного катания Украины.

Об сообщили на официальном сайте ФФКУ.

"Украинская федерация фигурного катания на коньках возмущена поступком олимпийского чемпиона Виктора Петренко, принявшего участие в ледовом шоу жены пресс-секретаря Путина Татьяны Навки. Бывший спортсмен принял свое позорное решение, несмотря на кровавую полномасштабную войну, которую пятый месяц ведет Россия против Украины.

Тысячи убитых и замученных агрессором мирных украинцев, среди которых сотни детей, массированные ракетные удары по нашим городам и селам, разрушенные дома людей не стали препятствием для того, чтобы Виктор Петренко вышел на лед в российском Сочи и выступил в одной команде со сторонниками этой страшной войны", - говорится в заявлении организации.

Как ранее стало известно, олимпийский чемпион по фигурному катанию Виктор Петренко сыграл одну из ролей в ледовом шоу в российском Сочи, постановщиком которого была Татьяны Навка - жены пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к полномасштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 138-й день.

На момент начала войны Петренко находился в Украине. С тех пор он выложил в Instagram единственный пост со словами "Нет войне" на русском и английском языках. Никаких заявлений в поддержку ВСУ или обвинений в адрес РФ бывший фигурист не публиковал.

Виктор Петренко: карьера и достижения

В 1992 году Петренко завоевал золото Олимпийских игр в Альбервиле (Франция).

Также украинец завоевал бронзовую награду Олимпиады-1988 и трижды был призером чемпионатов мира, а в 1992 году поднялся на наивысшую ступеньку мирового подиума.

После завершения спортивной карьеры Петренко стал тренером. Также он является вице-президентом Украинской федерации фигурного катания.

Виктор Петренко является первым украинцем, который, по мнению экспертов, имеет уникальные заслуги перед фигурным катанием.

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