Виктор Петренко накануне принял участие в шоу жены Пескова в Сочи.

Вице-президент Федерации фигурного катания Украины Виктор Петренко оскандалился, приняв участие в ледовом шоу в РФ, которая развязала полномасштабную войну в Украине.

Национальный олимпийский комитет Украины отреагировал на поступок украинского олимпийского чемпиона Альбервиля-1992, осудив его участие в шоу, постановщиком которого была Татьяна Навка - супруга пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

"НОК Украины решительно осуждает и считает недопустимым поступок Виктора Петренко, который на днях принимал участие в ледовых шоу в сочи – на территории страны-агрессора, ведущей жестокую войну против Украины.

Такое поведение, такой поступок недопустимо для олимпийского сообщества Украины", – говорится в официальном заявлении НОК.

Добавим, что в шоу, которое прошло в Сочи, участвовали российские фигуристы, которых отстранили от международных соревнований за полномасштабное вторжение РФ в Украину. Так, главную роль в спектакле сыграла скандальная российская допинг-фигуристка Камила Валиева. Виктор Петренко же выступил в роли купца.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 137-й день.

На момент начала полномасштабного вторжения РФ Виктор Петренко был в Украине и с тех пор опубликовал на своей странице в Instagram единственный пост с фразой "Нет войне" на русском и английском языках. Никакой поддержки украинских военных.

Виктор Петренко: карьера и достижения

В 1992 году Петренко завоевал золото Олимпийских игр в Альбервиле (Франция).

Также украинец завоевал бронзовую награду Олимпиады-1988 и трижды был призером чемпионатов мира, а в 1992 году поднялся на наивысшую ступеньку мирового подиума.

После завершения спортивной карьеры Петренко стал тренером. Также он является вице-президентом Украинской федерации фигурного катания.

Виктор Петренко является первым украинцем, который, по мнению экспертов, имеет уникальные заслуги перед фигурным катанием.

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