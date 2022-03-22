Джанмарко Тамбери завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Белграде.

Один из лучших легкоатлетов мира, олимпийский чемпион Токио-2020 Джанмарко Тамбери завоевал "бронзу" в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в сербском Белграде.

Итальянский спортсмен запомнился публике не только удачным выступлением, но и яркой поддержкой Украины, которая ведет борьбу с российскими оккупантами.

Во время оглашения участников Тамбери вышел в сине-желтой маске. Кроме того, он наклеил на плечо флаг Украины, а также написал под ним фамилии украинских спортсменов Богдана Бондаренко и Андрея Проценко, которые выступали с ним в секторе для прыжков в высоту.

После завершения соревнований Тамбери заявил, что посвящает свою медаль Украине.

"Очень рад, что добыл "бронзу" на Чемпионате мира. Это был непростой турнир. Дань Бондаренко и Проценко? Хотел прыгнуть и для них тоже", - сказал Джанмарко Тамбери.

Добавим, что на чемпионате мира в Белграде украинка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту, а Марина Бех-Романчук завоевала серебро в тройном прыжке.

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