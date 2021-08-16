Владимир Голубничий умер в возрасте 85 лет.

Легендарный украинский легкоатлет умер в Сумах. На момент смерти Владимиру Голубничему было 85 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины в Instagram.

"Сложно переоценить вклад этого выдающегося олимпийца в развитие отечественной "королевы спорта" и всего олимпийского движения. Его величественный опыт длиной в тысячи километров, пройденных спортивными аренами, навеки вписан золотыми буквами в историю мирового спорта и стал ориентиром для сотен воспитанников, которым именитый скороход передавал свой опыт и вдохновлял на новые достижения", - говорится в сообщении.

Что известно о Владимире Голубничем

В 2012 году Голубничий стал одним из 24 величайших легкоатлетов мира, чьи имена вошли в Зал славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций, ведь за свою спортивную карьеру он стал двукратным олимпийским чемпионом в спортивной ходьбе, чемпионом Европы, многократным чемпионом СССР и дважды был рекордсменом мира в ходьбе на 20 километров.

Украинский спортсмен получил первое "золото" на Олимпийских играх 1960 года в Риме. На следующих Олимпийских играх, которые проходили в Токио, он завоевал "бронзу", а уже в 1968 году в Мехико спортсмен взял "золото". В 1972 году в Мюнхене украинец завоевал серебряную награду.

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Автор: Анастасия Горбачева