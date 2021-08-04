Каратистка Анжелика Терлюга начнет свой путь, а боксер Александр Хижняк попытается выйти в финал.

5 августа на Олимпиаде в Токио будет разыграно 26 комплектов медалей в тринадцати видах спорта.

В женских прыжках в высоту в этот день квалификацию предстоит пройти нашим легкоатлеткам Ярославе Магучих, Юлии Левченко и Ирине Геращенко. В финале прыжков с шестом нашу страну будет представлять Марина Килипко. В финале спортивной ходьбы на 20 км будут выступать наши Иван Лосев и Эдуард Забуженко.

Наша каратистка Анжелика Терлюга начнет свои выступления в Токио - в этот день она сможет принести медаль в копилку Украины.

В полуфинале по гребле Украину будут представлять Людмила Лузан (каноэ-одиночка на 200 метров). А также в байдарках-одиночках на 500 метров выступят еще две украинки: Мария Повх и Юлия Юрийчук (тоже полуфиналы).

Полуфинал также ждет нашего боксера Александра Хижняка. 26-летний уроженец Полтавы уже гарантировал себе минимум бронзовую награду, а в бою против филиппинца Саша попытается пробиться в финал.

В велотреке украинки Любовь Басова и Елена Старикова продолжат свою борьбу за медали. Обе начнут со стадии четвертьфинала. А в вольной борьбе в весе до 125 кг свой путь начнет Александр Хоцяновский. В весе до 74 кг будет защищать честь Украины еще один борец вольного стиля Василий Михайлов.

Учитывая разницу во времени между Токио и Киевом (6 часов), часть соревнований начнется в ночное время для Украины.

Трансляцию Олимпийских игр можно смотреть на телеканале "UA: Перший". Также игры показывают Eurosport 1 и Eurosport 2 - просмотр этих каналов доступен, в том числе на медиасервисе MEGOGO.

Расписание финалов 5 августа

0:30 - 3:10. Мужской марафон, 10 км.

3:00 - Легкая атлетика. Мужчины - 110 м/б, ходьба 20 км (Эдуард Забуженко, Иван Лосев), тройной прыжок, ядро. Женщины, прыжки в высоту (Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко).

3:00 - 7:40. Скейтбординг. Мужчины, парк.

3:30 - 7:15. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины - К-1 200 м, К-2 1000 м. Женщины - С-1 200 м, К-1 500 м (Людмила Лузан, Мария Повх и Юлия Юрийчук).

8:00 - 10:00. Бокс. Мужчины, 75 кг (Александр Хижняк).

9:00 - 10:30. Прыжки в воду. Женщины, 10 м, индивидуальные прыжки.

9:30 - 12:50. Велоспорт, трек. Мужской омниум, женский кейринг (Любовь Басова и Елена Старикова).

11:00 - 15:40. Каратэ. Ката женщины. Кумитэ мужчины до 67 кг, женщины до 55 кг (Анжелика Терлюга).

11:30 - 16:20. Скалолазание. Комбайн, мужчины.

12:15 - 16:00. Вольная борьба (Александр Хоцяновский, Василий Михайлов). Женская борьба.

13:00 - Легкая атлетика. Мужчины - 400 м, десятиборье. Женщины - ходьба 20 км, семиборье.

13:00 - 15:10. Хоккей на траве. Мужской финал.

13:30 - 16:40. Женщины, командный турнир.

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Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Украина завоевала в Токио уже восемь бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров) и теннисистка Элина Свитолина. Алла Черкасова и Ирина Коляденко стали бронзовыми призерами по вольной борьбе. А Марта Федина и Анастасия Савчук (в дуэте) выиграли бронзовую медаль по артистическому плаванию.

1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров. 4 августа борец греко-римского стиля Парвиз Насибов тоже стал серебряным призером.

Первую золотую награду на Играх в Токио для Украины завоевал Жан Беленюк.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу. Также поединок за третье место проиграл борец греко-римского стиля Ленур Темиров.

Автор: Артем Будрин