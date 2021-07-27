Надежды Украины на медали связаны со спортивной гимнастикой.

28 июля на Олимпиаде-2020, которая проходит в Токио, будет разыграно 20 комплектов медалей.

В пятый день бороться за медали для украинской копилки будут гимнасты Илья Ковтун и Петр Пахнюк. Они выступят в индивидуальном многоборье по спортивной гимнастике.

Также свой путь на Олимпиаде начнет украинский дзюдоист Кеджау Ньябали, который будет бороться в весовой категории до 90 кг. Матчи 1/4 финала на теннисном турнире проведут сестры Киченок. Людмила и Надежда сыграют тандемом против россиянок. А украинка Элина Свитолина и итальянка Камила Джорджи между собой разыграют путевку в полуфинал в одиночном разряде.

Трансляцию Олимпийских игр можно смотреть на телеканале "UA: Перший". Также Игры показывают Eurosport 1 и Eurosport 2 - просмотр этих каналов доступен, в том числе на медиасервисе MEGOGO.

Учитывая разницу во времени между Токио и Киевом, часть соревнований начнется в ночное для Украины время.

Расписание трансляций финалов 28 июля

2:30 - 6.00. Академическая гребля. Мужчины, двойка парная, четверка. Женщины - двойка парная, четверка.

4:30 - 7.05. Плавание. Мужчины - 200 м баттерфляй, 4х200 м вольным стилем. Женщины - 200 м вольным стилем, 200 м комплекс, 1500 вольным стилем.

5:00 - в это время ориентировочно начнет свою игру Элина Свитолина, а также Людмила и Надежда Киченок в парном разряде.

5:30 - 11:40. Велоспорт, обработки. Мужчины и женщины.

9:00 - 10:00. Прыжки в воду. Синхрон, 3 м, мужчины.

10:30 - 13:00. Регби-7. Мужской финал.

11:00 - 13:40. Дзюдо. Мужчины - 90 кг (Кеджау Ньябали). Женщины - 70 кг.

11:30 - 15:25. Конный спорт. Индивидуальные выездки.

12:30 - 14:40. Фехтование. Мужская сабля, команда.

13:15 - 16:00. Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье, мужчины (Илья Ковтун и Петр Пахнюк).

13:50 - 16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины - 73 кг.

14:45 - 17:25. Баскетбол 3х3. Мужской и женский финалы.

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Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертое место в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. А после этого Костевич в паре с Олегом Омельчуком принесла Украине бронзовую медаль.

Автор: Артем Будрин