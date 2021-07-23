24 июля в Токио будут разыграны первые медали, а главные надежды Украины связаны с Дарьей Белодед.

24 июля на Олимпийских играх в Токио будет разыграно 11 комплектов медалей.

В первый соревновательный день шесть украинских спортсменов будут бороться за медали. Это Дарья Белодед и Артем Лесюк (в дзюдо), Павел Коростылев и Олег Омельчук (в стрельбе), Елена Кривицкая (в фехтовании) и Анатолий Будяк (в велоспорте).

Также на Олимпиаде стартуют теннисистки Даяна Ястремская и Элина Свитолина, спортивные гимнасты Игорь Радивилов, Илья Ковтун, Евгений Юденков и Петр Пахнюк, боксер Николай Буценко, представители настольного тенниса Коу Лей и Анна Гапонов, Станислав Ковалев (академическая гребля) и Инна Логутенкова (конный спорт).

Трансляцию Олимпийских игр можно смотреть на телеканале "UA: Перший".

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Учитывая разницу во времени между Токио и Киевом, часть соревнований начнется в ночное время для Украины.

Расписание трансляций финалов 24 июля

2:30 - 10:30. Пулевая стрельба. Мужчины, пистолет, 10 м (Олег Омельчук, Павел Коростылев). Женщины, винтовка, 10 м.

5:00 - 12:15. Велоспорт, шоссе. Мужчины (Анатолий Будяк).

7:50 - 10:00. Тяжелая атлетика. Женщины - 49 кг.

8:15 - 11:25. Стрельба из лука. Смешанные команды.

11:00 - 13:40. Дзюдо. Мужчины - 60 кг (Тарас Лесюк). Женщины - 48 кг (Дарья Белодед).

12:00 - 16:25. Фехтование. Мужская сабля, инд. Женская шпага, инд. (Елена Кривицкая).

13:00 - 16:40. Тхэквондо. Мужчины - 58 кг. Женщины - 49 кг.

Украина на Олимпийских играх в Токио: главное

Автор: Антон Дударь