Марина Бех-Романчук выступит в финале, Жан Беленюк начнет свой путь на Олимпиаде, а Алла Черкасова поборется за бронзу.

3 августа на Олимпиаде в Токио будет разыграно 28 комплектов медалей в восьми видах спорта.

Марина Бех-Романчук выступит в финале в секторе для прыжков в длину. А Алла Черкасова в вольной борьбе проведет поединок за бронзовую медаль. Дмитрий Янчук и Павел Алтухов выступят в полуфинале в заезде каноэ-двоек, а если пройдут дальше, то в этот же день их ждет и финал. А спортивный гимнаст Петр Пахнюк будет соревноваться в финале на параллельных брусьях.

В греко-римской борьбе 2 августа на Олимпиаде стартуют Жан Беленюк и Парвиз Насибов, а в вольной - Ирина Коляденко. Марта Федина и Анастасия Савчук продолжат выступление в дуэте в артистическом плавании. А легкоатлеты Сергей Смелик (бег на 200 метров), Татьяна Мельник (бег на 400 метров) и Игорь Мусиенко (толкание ядра) стартуют в квалификации.

Учитывая разницу во времени между Токио и Киевом (6 часов), часть соревнований начнется в ночное время для Украины.

Читайте такжеОлимпиада-2020: итоги десятого дня для Украины

Трансляцию Олимпийских игр можно смотреть на телеканале "UA: Перший". Также игры показывают Eurosport 1 и Eurosport 2 - просмотр этих каналов доступен, в том числе на медиасервисе MEGOGO.

Расписание финалов 3 августа

3:00 - Легкая атлетика. Мужчины - 400 м/б. Женщины - прыжки в длину (Марина Бех-Романчук).

3:30 - 7:15. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины - К-1 1000 м, С-2 1000 м (Павел Алтухов / Дмитрий Янчук). Женщины - К-1200 м, К-2500 м.

7:00 - 8:30. Бокс. Женщины, 57 кг.

8:30 - 10:55. Парусный спорт. Медальные гонки в Finn у мужчин и Nacra 17.

9:00 - 10:30. Прыжки в воду. Мужчины, 3 м, индивидуальные прыжки.

9:30 - 12:10. Велоспорт, трек. Мужчины - командный спринт, женская гонка преследования.

11:00 - 13:40. Бокс. Мужчины, 69 кг.

11:00 - 13:15. Спортивная гимнастика. Мужчины - брусья (Петр Пахнюк), перекладина. Женщины - бревно.

12:15 - 16:00. Спортивная борьба. Женская борьба - 68 кг (Алла Черкасова). Греко-римская борьба - 77 кг, 97 кг.

13:00 - Легкая атлетика. Мужчины - шест. Женщины - 200 м, 800 м, молот.

13:50 - 16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины - 109 кг.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Украина завоевала в Токио уже пять бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров) и теннисистка Элина Свитолина.

1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу. Также поединок за третье место проиграл борец греко-римского стиля Ленур Темиров.

Автор: Антон Дударь