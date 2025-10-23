Летняя Олимпиада в Австралии запланирована на 2032 год.

Во время Олимпийских игр в Австралии в 2032 году соревнования по гребле, вероятно, будут проводить в реке, где водятся крокодилы. Об этом сообщает австралийское издание ABC.

Река Фицрой в районе города Рокгемптон, штат Квинсленд, была предложена для проведения соревнований по гребле на Олимпиаде-2032 в марте этого года, но это решение вызвало негативную реакцию со стороны международных и национальных спортивных организаций.

На этой неделе стало известно, что река прошла начальную проверку на соответствие стандартам, проведенную Независимым органом по инфраструктуре и координации Олимпийских Игр.

"Фактически, теперь у нас есть зеленый свет для гребли в 2032 году. Все данные уже собраны - больше нет никаких препятствий для проведения здесь гребли", - заявил сенатор от штата Квинсленд Мэтт Канаван.

Как отмечает ABC, проведенная проверка касалась "технических" характеристик реки, таких как скорость течения и глубина русла. Тем временем Всемирная федерация гребли проводит собственную проверку техническую реки, эти результаты еще не объявлены.

Премьер-министр Квинсленда Дэвид Крисафулли ранее заявлял, что ситуация с популяцией крокодилов также будет учтена при оценке реки.

Река Фицрой имеет неоднозначную репутацию. С одной стороны, на ней давно тренируется австралийская сборная по гребле, а с другой стороны - в ней действительно водятся крокодилы. Теоретически гребцы с крокодилами пересекаться не должны, ведь крокодилы обитают ближе к устью реки, а гребная зона находится значительно выше по течению возле города Рокгемптон в водохранилище, отделенном от нижней части течения небольшой плотиной. Ну совсем небольшой плотиной.

