На Олимпийских играх в Пекине 15 февраля представители сборной Украины будут бороться за медали в прыжках с трамплина и биатлоне.
В фигурном катании наша Анастасия Шаботова выступит в короткой программе и если попадет в число 25-и лучших, то 17 февраля будет бороться за медали в произвольной программе.
Также 15 февраля состоится квалификация во фристайле, где у Украины три олимпийца, включая звездного Александра Абраменко.
Расписание украинцев на Олимпиаде-2022 15 февраля
8:30. Биатлон. Мужчины. Эстафета. Сборная Украины (Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный)
10:00. Лыжное двоеборье. Мужчины. Прыжки с трамплина. Индивидуальное первенство - Дмитрий Мазурчук
12:00. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа - Анастасия Шаботова
13.00. Фристайл. Лыжная акробатика. Квалификация. Мужчины. Александр Абраменко, Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк
Олимпиада-2022: главное
- Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- Текущий медальный зачет по этой ссылке.
- На этих Олимпийских играх участвует 91 страна. Впервые на Играх представлены Гаити и Саудовская Аравия.
На прошлой Олимпиаде в Пхенчхане у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко. В Пекине сборная Украины медалей пока что не завоевала. Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх восемь медалей: три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые.