В этот день будет разыграно девять комплектов медалей в семи видах спорта.

На Олимпийских играх в Пекине 15 февраля представители сборной Украины будут бороться за медали в прыжках с трамплина и биатлоне.

В фигурном катании наша Анастасия Шаботова выступит в короткой программе и если попадет в число 25-и лучших, то 17 февраля будет бороться за медали в произвольной программе.

Также 15 февраля состоится квалификация во фристайле, где у Украины три олимпийца, включая звездного Александра Абраменко.

Расписание украинцев на Олимпиаде-2022 15 февраля

8:30. Биатлон. Мужчины. Эстафета. Сборная Украины (Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный)

10:00. Лыжное двоеборье. Мужчины. Прыжки с трамплина. Индивидуальное первенство - Дмитрий Мазурчук

12:00. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа - Анастасия Шаботова

13.00. Фристайл. Лыжная акробатика. Квалификация. Мужчины. Александр Абраменко, Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк

Олимпиада-2022: главное