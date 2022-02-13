На зимних Играх-2022 14 февраля украинцы будут бороться за медали в бобслее, фристайле и фигурном катании.
Расписание украинцев на Олимпиаде-2022 14 февраля
03:15. Фигурное катание. Танцы на льду, произвольный танец. Александра Назарова и Максим Никитин
03:30. Бобслей. Женщины. Монобоб, третий и четвертый заезды. Лидия Гунько
09:00. Фристайл. Лыжная акробатика, квалификация. Женщины. Ольга Полюк, Анастасия Новосад (только если сдаст два подряд отрицательных теста на коронавирус)
13.00. Фристайл. Лыжная акробатика, финал. Женщины. Ольга Полюк, Анастасия Новосад - в случае преодоления квалификации
Олимпиада-2022: главное
- Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- Результаты украинцев за 13 февраля здесь. Текущий медальный зачет по этой ссылке.
- На этих Олимпийских играх участвует 91 страна. Впервые на Играх представлены Гаити и Саудовская Аравия.
На прошлой Олимпиаде в Пхенчхане у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко. В Пекине сборная Украины медалей пока что не завоевала. Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх восемь медалей: три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые.