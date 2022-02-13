Уже 26 разных стран выиграли хотя бы одну награду.

На зимних Олимпийских играх в Пекине завершился девятый день соревнований. 13 февраля было разыграно семь комплектов медалей в пяти видах спорта.

В Норвегии больше всего золотых медалей - девять. В Германии на одну награду высшей пробы меньше. В США и Нидерландов по шесть "золота".

Сборная Украины медалей пока не завоевала.

На этих Олимпийских играх участвует 91 страна. Впервые на Играх представлены Гаити и Саудовская Аравия.

Напомним, УНИАН рассказывал о выступлениях украинцев 13 февраля по этой ссылке.

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Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

Украина на зимних Олимпийских играх: главное