Лозунг призывает к миру и единству.

Организационный комитет зимних Олимпийских игр в Пекине представил официальный девиз соревнований.

Об этом сообщает Xinhua.

Девиз Олимпиады-2022 звучит следующим образом:

"Вместе ради общего будущего" ("Together For A Shared Future" в английской версии).

"Девиз продвигает универсальную цель единства, мира, прогресса и открытости. Это китайская интерпретация недавно пересмотренного олимпийского девиза "Быстрее, выше, сильнее - вместе", - сообщили в оргкомитете Игр.

"Девиз отражает способность Игр преодолевать глобальные вызовы, демонстрирует единство и коллективные усилия, воплощая основные ценности олимпийского движения. Эти слова также отражают общие требования человечества о том, что мир должен работать вместе ради лучшего будущего, особенно с учетом особой ситуации с пандемией COVID-19", - добавили организаторы.

Читайте также"Летающий": в Пекине представили факел Олимпиады-2022 (фото, видео)

Олимпиада-2022: что нужно знать

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Талисманом Олимпиады-2022 будет панда Бин Дуньдунь.

Одну из стран МОК отстранил от соревнований.

Медали будут разыграны в 109 дисциплинах. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Автор: Артем Будрин