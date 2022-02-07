Сборная Украины пока без наград.

На зимних Олимпийских играх в Пекине завершился третий день соревнований. 7 февраля было разыграно 9 комплектов медалей в 7 видах спорта.

Сборная Швеции возглавляет медальный зачет, имея всего три медали. Однако у них все награды высшей пробы. Сборная олимпийского комитета России имеет 7 медалей (по две золотые и бронзовые и три серебряные). Замыкают топ-3 Нидерланды.

По состоянию на этот момент 17 стран выиграли по меньшей мере одну медаль. Сборная Украины в это число пока не входит.

На этих Олимпийских играх участвует 91 страна. Впервые на Играх представлены Гаити и Саудовская Аравия.

Читайте такжеНидерландская конькобежка установила фантастическое достижение на зимней Олимпиаде-2022

Олимпиада-2022: что нужно знать

Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

Украина на зимних Олимпийских играх: главное