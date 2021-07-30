Австралийка Джессика Фокс остроумно решила проблему ради того, чтобы завоевать еще одну медаль на Играх в Токио.
У семикратной чемпионки мира по гребному слалому сломалось каноэ. 27-летняя титулованная спортсменка взяла в руки презерватив и надела его на свой инвентарь.
После этого Джессика завоевала бронзовую медаль в соревнованиях байдарок-одиночек.
"Держу пари, что вы никогда не думали, что презервативы можно использовать для ремонта байдарок", - написала Фокс у себя в Instagram.
Для просмотра видеоролика листайте стрелочку вправо.
Джессика является четырехкратной медалисткой Олимпийских игр. В Токио-2020 она также выиграла золотую награду в соревновании каноэ-одиночек.