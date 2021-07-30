Спортсменка из Австралии отремонтировала свой инвентарь оригинальным способом.

Австралийка Джессика Фокс остроумно решила проблему ради того, чтобы завоевать еще одну медаль на Играх в Токио.

У семикратной чемпионки мира по гребному слалому сломалось каноэ. 27-летняя титулованная спортсменка взяла в руки презерватив и надела его на свой инвентарь.

После этого Джессика завоевала бронзовую медаль в соревнованиях байдарок-одиночек.

"Держу пари, что вы никогда не думали, что презервативы можно использовать для ремонта байдарок", - написала Фокс у себя в Instagram.

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Джессика является четырехкратной медалисткой Олимпийских игр. В Токио-2020 она также выиграла золотую награду в соревновании каноэ-одиночек.

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Автор: Артем Будрин