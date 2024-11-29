Двухкратная олимпийская чемпионка в прошлом году завоевала на турнире Grand Prix Nuoma серебряную медаль.

Украинская фехтовальщица, двухкратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан заявила о возвращении к соревнованиям. Она подтвердила свое участие в турнире Grand Prix Nuoma во французском Орлеане в соцсети.

"Не бойтесь возвращаться к тому, что воспламеняет ваше сердце", - написала чемпионка.

Харлан поделилась, что турнир Grand Prix Nuoma пройдет с 5 по 7 декабря 2024 года.

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Напомним, что на турнире Grand Prix Nuoma в 2023 году украинская фехтовальщица завоевала серебряную медаль. Тогда она уступила в финале французской спортсменке Манон Брюне.

Ольга Харлан - последние новости

Ранее УНИАН писал, что в сети "похоронили" Ольгу Харлан, заявил, что она якобы погибла в результате ракетного обстрела Одессы 18 ноября. Украинская фехтовальщица отреагировала на фейк и подчеркнула, что с ней все хорошо.

Кроме того, в сентябре олимпийская призерка объявила о помолвке. Итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле сделал предложение возлюбленной и она сказала "Да". В комментариях к соответствующему посту подписчики Харлан поздравили влюбленных и оставили много пожеланий для них.

Также Харлан рассказывала о том, как ей предлагали стать гражданкой РФ. Она отметила, что даже не думала над этим предложением и сразу отказалась.

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