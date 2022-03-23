Российский гимнаст Иван Куляк появился на митинге в поддержку военной агрессии РФ с чужой олимпийской медалью.

Олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев отреагировал на поступок российского гимнаста Ивана Куляка, который появился с чужой олимпийской медалью на митинге в поддержку военной агрессии РФ в Украине, который прошел на стадионе "Лужники" в Москве.

Украинский гимнаст опубликовал пост в Инстаграме, в котором затроллил спортсмена из РФ.

"Оказывается, больше не нужно тренироваться 15 и больше лет, чтобы получить свою олимпийскую медаль.

Любой профессиональный спортсмен никогда не наденет чужие медали, для кого-то это суеверие, кому-то совесть не позволит.

Но тут совсем другая история. Подскажите, пожалуйста, этот парень на каком снаряде выиграл медаль? Я, видимо, очень занят был и не помню его", - написал Верняев.

Добавим, что ранее Иван Куляк появился на награждении с буквой Z на форме, за что его ожидает дисквалификация на один год.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже четвертую неделю.

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