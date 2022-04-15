Постоянные обстрелы мирного Харькова превратили этот город в настоящие руины.

Знаменитый украинский гимнаст Олег Верняев, который стал на защиту своей страны, поделился фотографиями из Харькова, где большое количество зданий было разрушено в результате обстрелов российскими войсками.

Олимпийский чемпион показал у себя в Инстаграме, насколько серьезный удар был нанесен спортивной инфраструктуре города.

Залы для фехтования и бокса практически полностью разрушены оккупантами. Теперь от них остались только руины.

Верняев рассказал, что в зале для занятий боксом прятались от обстрелов мирные жители Харькова. К счастью, они успели покинуть здание и спастись до того, как туда попал вражеский снаряд.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

Олег Верняев: карьера звездного спортивного гимнаста

Верняев является уроженцем Донецка. В 2012 году Олег стал серебряным призером чемпионата Европы. После этого он 6 раз выиграл континентальное первенство.

Верняев был однажды чемпионом мира в 2014 году.

Верняев был олимпийским чемпионом в Рио-2016 в спортивной гимнастике (упражнения на брусьях). Игры в Токио-2020 Олег пропустил из-за обнаруженного у него допинга.

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