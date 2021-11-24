ФХУ дисквалифицировала эти клубы за нарушение регламента.

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины принял решение о снятии "Донбасса" и "Краматорска" с розыгрыша чемпионата Украины.

Соответствующее заявление размещено на официальном сайте ФХУ.

Организация ввела санкции, потому что данные клубы трижды выпускали на лед хоккеистов, которых дисквалифицировала Федерация. Напомним, что "Донбасс" и "Краматорск" отозвали своих игроков из сборной Украины.

После этого ФХУ заявила, что хоккеисты не имеют права выходить на лед во всех официальных соревнованиях под ее эгидой до тех пор, пока будет рассматриваться открытое производство в деле срыва подготовки национальных сборных к чемпионатам мира-2022 в дивизионе 1В.

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Скандал в сборной Украины перед турниром

Сначала в состав сборной Украины на турнир вошли 22 хоккеиста. Однако ХК "Донбасс" отозвал из команды семерых игроков.

Свой поступок президент "Донбасса" Борис Колесников объяснил так: "Руководство "Донбасса" и других клубов не считают Федерацию хоккея Украины какой-то законной организацией, и они имеют право это делать. Это шайка мошенников. Мы не будем взаимодействовать с частными лавочками".

Вместо семерых игроков "Донбасса" были вызваны игроки с российскими паспортами, которые планируют принять украинское гражданство. Это защитники Егор Мажуга, Михаил Рыбалко и Андрей Алексеев, нападающие Егор Кузьменко, Антон Рубан, Александр Павленко и Андрей Смирнов.

Стало известно, что "Донбасс" расторг соглашение с лучшим бомбардиром плей-офф УХЛ 2020/21 Виталием Лялькой, который отказался возвращаться из сборной.

Автор: Артем Будрин