Коронавирус заставил организаторов прекратить соревнования.

Молодежный чемпионат мира, который проходил в Канаде, отменили из-за массовых вспышек COVID-19.

Об этом сообщает Международная федерация хоккея.

Сразу три сборные стали жертвами массового заражения коронавирусной инфекцией - это команды США, Чехии и России. Им даже присудили технические поражения из-за того, что они не явились на матч 3-го тура группового этапа.

"Мы отменили турнир, но с января начнем работать над организацией нового. Мы все еще хотим провести ЧМ-2022 и не сдаемся. Возможно, турнир будет в июне, летом. Уже проведенные поединки будут переиграны. Непросто остановить такие соревнования с учетом телевидения, всех вложенных денег. Мы должны дать им шанс", - сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

Напомним, что прошлый молодежный чемпионат мира выиграли США.

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